На сутки ограничат движение на развязке в Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях. Помимо этого, в Алматы до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова, а с 3 июля по 15 сентября — от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома № 375 до дома № 419. До 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы перекрыли движение для автотранспорта по улице Байкадамова — от проспекта Гагарина до улицы Жарокова. Также до 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.