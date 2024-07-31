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«Королевская двойня» родилась в семье Каплуновых в Ростове-на-Дону

Рождение «королевской двойни» зарегистрировали в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Ростове-на-Дону зарегистрировали рождение «королевской двойни». Пост об этом был опубликован в группе VK регионального управления ЗАГС.

Малыши появились в семье Юлии и Евгения Каплуновых. Новорожденных мальчика и девочку родители назвали Артемом и Александрой.

«Королевская двойня» — это наследники разного пола. Как оказалось, некогда рождение двух мальчиков в семье монархов считалось угрозой для престола, а вот появление на свет разнополой двойни, наоборот, поддерживалось.

— Мальчик становился наследником престола, а дочь могли выдать замуж во благо стране. Времена престолонаследия давно позади, но до сих пор во всем мире рождение двойни, состоящей из малышей разного пола, считается настоящим даром небес, — отметили в управлении ЗАГС.

Добавим, ранее сообщалось, что за пять месяцев в Ростовской области родились почти 13 тысяч мальчиков и девочек.