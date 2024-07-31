«Королевская двойня» родилась в семье Каплуновых в Ростове-на-Дону

— Мальчик становился наследником престола, а дочь могли выдать замуж во благо стране. Времена престолонаследия давно позади, но до сих пор во всем мире рождение двойни, состоящей из малышей разного пола, считается настоящим даром небес, — отметили в управлении ЗАГС.