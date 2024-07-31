Сильный ветер и 30-градусную жару обещают в Волгоградской области 1 августа

Синоптики прогнозируют жару в Волгоградской области завтра, 1 августа. Месяц начнется с высоких температур и сильного ветра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в четверг ожидается +30º, а к выходным — до +35º.