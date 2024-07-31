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Сильный ветер и 30-градусную жару обещают в Волгоградской области 1 августа

1 августа в Волгограде будет +30 градусов жары.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют жару в Волгоградской области завтра, 1 августа. Месяц начнется с высоких температур и сильного ветра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в четверг ожидается +30º, а к выходным — до +35º.

— Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, днем достигнут порывы 15−20 метров в секунду, — уточнили синоптики.

1 августа в регионе ночью ожидается +13…+18º, днем +25…+30º. В пятницу, 2 августа, ночью будет +15…+20º, днем +25…+30º, местами до +35º. В субботу сохранятся аналогичные температуры.