Сильный ветер и 30-градусную жару обещают в Волгоградской области 1 августа

Синоптики прогнозируют жару в Волгоградской области завтра, 1 августа. Месяц начнется с высоких температур и сильного ветра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в четверг ожидается +30º, а к выходным — до +35º.
— Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, днем достигнут порывы 15−20 метров в секунду, — уточнили синоптики.
1 августа в регионе ночью ожидается +13…+18º, днем +25…+30º. В пятницу, 2 августа, ночью будет +15…+20º, днем +25…+30º, местами до +35º. В субботу сохранятся аналогичные температуры.