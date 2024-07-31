В Екатеринбурге появился арт-объект от художника из ОАЭ

В Екатеринбурге появилась первая работа иностранного уличного художника из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее создал Мохамед Ахмед Альмансури создал в рамках уральского фестиваля «Стенограффия». Об этом сообщили организаторы фестиваля.
— Художник поделился, что не закладывал в основу арт-объекта тайного замысла. Основная цель работы — сделать людей счастливее, «проливая» цвет между серых домов. Однако сам автор добавил, что зритель может сам наделить эту работу смыслами, — рассказали организаторы.
Работа выполнена в стиле яркого минимализма и размещена на стене теплопункта. Автор выбрал это место из-за особенностей здания, которые создают динамику поверхности. На стене появился узор из символов, которые в некоторых местах выполнены в одной цветовой гамме с оттенком поверхности, а в других — создают контраст.
Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в 2024 году. Он пройдет с 1 мая по 31 декабря.