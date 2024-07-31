В Екатеринбурге появился арт-объект от художника из ОАЭ

Работа выполнена в стиле яркого минимализма и размещена на стене теплопункта. Автор выбрал это место из-за особенностей здания, которые создают динамику поверхности. На стене появился узор из символов, которые в некоторых местах выполнены в одной цветовой гамме с оттенком поверхности, а в других — создают контраст.