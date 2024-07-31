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В Казахстане повысят уровень газоснабжения населения

Министерство энергетики Казахстана подвело итоги полугодия по обеспечению газом и теплом населения.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Казахстане повысят уровень газоснабжения населения, сообщили в правительстве.

В 2024 году планируют газифицировать 128 населенных пунктов, это повысит уровень газоснабжения до 61,8%. По итогам 2023 года было 60%.

В первом полугодии выделили 89,3 миллиарда тенге (188,08 миллиона долларов) на реализацию 107 проектов, что позволит обеспечить газом 44 населенных пункта с населением более 230 тысяч человек.

Также до конца года дополнительно инвестируют 105,4 миллиарда тенге (221,9 миллиона долларов) в расширение газовой сети и модернизацию инфраструктуры.

68 населенных пунктов планируется газифицировать во второй половине 2024 года — QazaqGaz.

Что касается теплоснабжения, то на данный момент активно ведется модернизация систем. В рамках утвержденного графика запланировали капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.