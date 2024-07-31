АСТАНА, 30 июл — Sputnik. В Казахстане повысят уровень газоснабжения населения, сообщили в правительстве.
В 2024 году планируют газифицировать 128 населенных пунктов, это повысит уровень газоснабжения до 61,8%. По итогам 2023 года было 60%.
В первом полугодии выделили 89,3 миллиарда тенге (188,08 миллиона долларов) на реализацию 107 проектов, что позволит обеспечить газом 44 населенных пункта с населением более 230 тысяч человек.
Также до конца года дополнительно инвестируют 105,4 миллиарда тенге (221,9 миллиона долларов) в расширение газовой сети и модернизацию инфраструктуры.
68 населенных пунктов планируется газифицировать во второй половине 2024 года — QazaqGaz.
Что касается теплоснабжения, то на данный момент активно ведется модернизация систем. В рамках утвержденного графика запланировали капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.