Покос травы продолжается во всех районах Иркутска

Все лето в Иркутске скашивают траву во всех районах, убирают упавшие ветки и мусор. Подрядные организации проводят работы, используя в помощь ручные инструменты и спецтранспорт. Очищают улицы сухим и влажным способами. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.