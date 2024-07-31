Покос травы продолжается во всех районах Иркутска

Все лето в Иркутске скашивают траву во всех районах, убирают упавшие ветки и мусор. Подрядные организации проводят работы, используя в помощь ручные инструменты и спецтранспорт. Очищают улицы сухим и влажным способами. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
— Также постоянно проводим комплексную уборку дорог, тротуаров, заездных карманов, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Следим за состоянием ограждений, разделительных волн и малых архитектурных форм, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
По поручению мэра Руслана Болотова все уборочные работы проводят ежедневно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что главного врача Саянской больницы сняли с должности из-за неуплаты по контрактам. Больница должна поставщикам 2,5 миллиона рублей.