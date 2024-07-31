Более 15 тыс. льготников Подмосковья отдохнули в санаториях с начала года

Отмечается, что чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, в то время как дети-инвалиды отправляются в санаторий «Славутич» в Крыму. Кроме того, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга стал доступен санаторий «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее им предоставляли путевки только санаторий им. Бурденко в Крыму и санаторий «Анапа» Краснодарского края.