Более 15 тыс. льготников Подмосковья отдохнули в санаториях с начала года

«В этом году более 15 тыс. льготников воспользовались возможностью бесплатного отдыха в санатории. Наиболее востребованы санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Для удобства жителей, путевка в санаторий полностью оцифрована, что позволило избежать лишней бумажной волокиты и вместе с бесплатной путевкой получить электронные талоны на проезд или компенсацию проезда», — процитировали в материале первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилу Болатаеву.
В пресс-службе добавили, что ежегодно в Московской области бесплатными путевками в санатории обеспечиваются более 30 тыс. федеральных и региональных льготников, инвалидов и детей-инвалидов с сопровождающими.
Отмечается, что чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, в то время как дети-инвалиды отправляются в санаторий «Славутич» в Крыму. Кроме того, для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга стал доступен санаторий «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее им предоставляли путевки только санаторий им. Бурденко в Крыму и санаторий «Анапа» Краснодарского края.
Как уточнили в министерстве, распределение путевок жителям происходит в автоматическом режиме в зависимости от заболевания.