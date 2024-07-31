В Думе объяснили отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Так он ответил депутату Нине Останиной на доводы о том, что многодетных отцов нужно освободить от мобилизации. Во время обсуждения законопроекта она отметила, что при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тыс. айтишников, 170 тыс. работников банковской сферы. При этом в зоне СВО служит более 900 многодетных отцов и 100 отцов детей-инвалидов.