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В Омске на Богдана Хмельницкого появились выделенки

Общая протяженность выделенок составляет 3,5 км в обоих направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске на улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Маяковского до улицы Кирова запустили выделенные полосы для движения общественного транспорта, сообщил мэр Сергей Шелест.

Выделенки протяженностью 3,5 км будут доступны для движения общественного транспорта.

«Движение по этим полосам разрешается городскому пассажирскому транспорту (автобусам и троллейбусам), велосипедистам, а также автомобилям коммунальных и экстренных служб с работающими спецсигналами», — рассказал Сергей Шелест.

Глава города также отметил, что уже существующие выделенки доказали свою эффективность: в час пик омичи, которые ездят на общественном транспорте, существенно сокращают время поездки.