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Собрать ребенка в школу в Крыму — цены на школьном базаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе открылась школьная ярмарка. Она работает на набережной реки Салгир возле Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского и продлится до 4 сентября. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, во сколько обойдется школьная форма и набор канцелярских принадлежностей.

Школьная форма «По сравнению с прошлым годом буквально на 10% подорожали рубашки и брюки, на все остальное цена такая же, костюмы-тройки — по 3500 рублей, спортивные костюмы, как и в прошлом году — 1800−2500», — говорит продавец Марина.

Брюки для мальчика стоят от 1000 до 2500 рублей, рубашка — от 600 до 1500 рублей. Цена на кардиганы варьируется от 1500 до 1800 рублей. Продавцы говорят, что по сравнению с прошлым годом, цены на школьную форму не изменились.

Минимальный набор одежды на мальчика — брюки и рубашка обойдется в среднем в 4000 рублей.

Для девочек — также 3500−4000, если брать только юбку и блузку. А вот верхний предел расходов зависит от требовательности покупателя.

Трикотажные вещи стоят от 750 до 1000 рублей, рубашки из хлопка — до 1500 рублей. Цены на юбки в таком же диапазоне — от 750 до 1000 рублей. Вещи от российского или китайского производителя стоят от 750 до 1000 рублей, чуть дороже обойдутся товары из Турции — до 1500 рублей.

Брюки на девочку можно подобрать за 1000 — 1500 рублей. Костюм с пиджаком и брюками обойдется примерно в 2500 рублей.

Спортивные костюмы стоят от 1500 до 2200 рублей.

Средняя цена портфеля — 3000−3500 рублей. Цены варьируются от 1000 до 5000 рублей. На ярмарке представлены рюкзаки из России и Китая, вторые, к слову, уступают отечественным по качеству, соответственно, стоят дешевле.

«В сравнении с прошлым годом цена на рюкзаки увеличилась относительно в пределах 10−15%», — говорит продавец Зекие. Канцтовары.

Набор тетрадей на год обойдется примерно в 1000—1500 рублей. Ручки и карандаши стоят от 30 до 100 рублей — такой набор принадлежностей обойдется примерно в 500 рублей. Фломастеры, краски и пластилин варьируются от 120 до 400 рублей.

Итого канцелярский набор обойдется примерно 2000−2500 рублей.

Продавцы говорят, что цены на канцелярию в этом году снизились. Отмечают, что в основном покупают товары средней ценовой категории.

«Дневник от 100 рублей до 500. В прошлом году они стоили по 800 рублей, а в этом году уже дешевле», — отмечает продавец Алина.

Школьный набор с формой, портфелем и канцелярскими принадлежностями обойдется в среднем примерно в 10−11 тысяч рублей.

образование