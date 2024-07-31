Собрать ребенка в школу в Крыму — цены на школьном базаре

Трикотажные вещи стоят от 750 до 1000 рублей, рубашки из хлопка — до 1500 рублей. Цены на юбки в таком же диапазоне — от 750 до 1000 рублей. Вещи от российского или китайского производителя стоят от 750 до 1000 рублей, чуть дороже обойдутся товары из Турции — до 1500 рублей.