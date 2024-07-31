В Омске экс-губернатор Полежаев хочет создать голограмму Ильинского собора

По словам Полежаева, ключевыми для реализации проекта являются политическая воля и деньги. Надежда на поддержку инициативы воссоздания храма также возлагается на омичей. Кроме того, у фонда уже есть идея создания голограммы храма для показа омичам. В ближайшем будущем планируется открытие памятника литератору Михаилу Шангину в Исилькуле.