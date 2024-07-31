Годовых субсидий на газ хватило только на 6 месяцев

Согласно отчету Министерства экономики, в первом полугодии текущего года субсидии, выделенные энергетике из госбюджета, составили 70,2% от общего объема субсидий.
При этом уже освоено 9,3 триллиона сумов или 98% от общего объема ежегодной субсидии в 9,5 триллионов сумов, выделенной на газ. За этот период в Узбекистан импортировали газ на 809 миллионов долларов, что в 5 раз больше, чем за соответствующий период 2023 года.
Кроме того, из 1,9 триллиона сумов субсидии, предусмотренной для компенсации предприятиям теплоснабжения, уже использовано 1,47 триллиона сумов.
В целом в первом полугодии 2024 года объем субсидий, выделенных из госбюджета, составил 15,351 триллиона сумов. Субсидии были также направлены в негосударственные детские сады, на приобретение жилья населением, на пассажирские перевозки общественным транспортом, геологоразведку, привлечение населения к предпринимательству.