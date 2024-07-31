Годовых субсидий на газ хватило только на 6 месяцев

При этом уже освоено 9,3 триллиона сумов или 98% от общего объема ежегодной субсидии в 9,5 триллионов сумов, выделенной на газ. За этот период в Узбекистан импортировали газ на 809 миллионов долларов, что в 5 раз больше, чем за соответствующий период 2023 года.