На Челябинск обрушились град с ливнем невероятной мощности

Предыдущая череда мощных ливней, которые обрушились на Челябинскую на прошлой неделе и не шло ни в какое сравнение с сегодняшним взбрыком природы, принесла с собой множество проблем. Всему виной — каспийский циклон. Теперь южноуральцы, чьи дома и имущество пострадали от подтоплений, могут рассчитывать на три вида единовременных выплат. Также в регионе открыли счёт для оказания финансовой поддержки пострадавшим от последствий обильных дождей, которые несколько дней заливали регион.