На Челябинск обрушились град с ливнем невероятной мощности

— Буквально минут за пять небо заволокло густыми, чёрнющими тучами, и практически сразу с улицы раздался визг детей, — рассказала автор видео. — Все побежали в укрытие, но вряд ли успели. Дождь ливанул с такой силой, что, наверняка, все, кто был на улице, намокли за доли секунды. И град очень крупный. А ветер!.. Уверена, не одно дерево повалило сегодня в городе. Невероятный ад последнего июльского дня.
Предыдущая череда мощных ливней, которые обрушились на Челябинскую на прошлой неделе и не шло ни в какое сравнение с сегодняшним взбрыком природы, принесла с собой множество проблем. Всему виной — каспийский циклон. Теперь южноуральцы, чьи дома и имущество пострадали от подтоплений, могут рассчитывать на три вида единовременных выплат. Также в регионе открыли счёт для оказания финансовой поддержки пострадавшим от последствий обильных дождей, которые несколько дней заливали регион.