Группа «Чайф» выступит на ярмарке в Ирбите

С 9 по 11 августа в Ирбите пройдет 22-я ярмарка. Город Ирбит расположен в 200 километрах от Екатеринбурга. Эта ярмарка — одна из старейших в России и проводится с 1643 года. Для туристов организуют поезд из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.