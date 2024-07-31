Группа «Чайф» выступит на ярмарке в Ирбите

Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции в ТАСС.
— Выступит легендарная группа «Чайф», которая соберет, мне кажется, публику как никакое другое выступление, — поделилась министр.
На ярмарке выступят Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский государственный русский оркестр, группа «Изумруд» и другие артисты.
В рамках ярмарки пройдёт фестиваль ландшафтного театра «Ирбея», в котором примут участие «Коляда-театр» и «Урал Опера Балет».На площадке «Чайный квартал» можно будет попробовать разные сорта чая и посетить мастер-классы.
С 9 по 11 августа в Ирбите пройдет 22-я ярмарка. Город Ирбит расположен в 200 километрах от Екатеринбурга. Эта ярмарка — одна из старейших в России и проводится с 1643 года. Для туристов организуют поезд из Екатеринбурга в Ирбит и обратно.