Сына экс-замгенпрокурора и судьи приговорили к 20 годам за заказ четырех убийств

В этом же году Кондрат планировал расправиться с двумя конкурентами своей возлюбленной по бизнесу и с судьей Арбитражного суда Москвы Еленой Махалкиной (она дала показания против его матери). Киллером также должен был быть Мацнев. Студент установил на автомобиле судьи GPS-трекер и отслеживал ее передвижения. Он планировал застрелить женщину из арбалета около ее дома.