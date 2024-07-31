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Житель Самарской области оштрафован за ребенка на руках

Тольяттинец взял ребенка на руки в машине.

Источник: Комсомольская правда

В городе Тольятти Самарской области местного жителя привлекли к административной ответственности. Мужчина заплатит штраф за пятилетнего ребенка на руках, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем ВИС, передвигался по улице Юбилейная в районе дома 25 города Тольятти, при этом перевозил ребенка на руках, подвергая опасности других участников дорожного движения, — отмечают правоохранители.

В отношении 37-летнего горожанина составили административный материал. Его оштрафовали на 3000 рублей. Инспекторы рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

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