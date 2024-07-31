Житель Самарской области оштрафован за ребенка на руках

— В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина, управляя автомобилем ВИС, передвигался по улице Юбилейная в районе дома 25 города Тольятти, при этом перевозил ребенка на руках, подвергая опасности других участников дорожного движения, — отмечают правоохранители.