На мосту через реку Лена восстановили движение в Иркутской области

Напомним, что 28 июля 2024 года проезжую часть моста проломил большегруз, который весил более 70 тонн и перевозил дробильную установку. Притом, что максимальный вес, который могла выдержать конструкция, составляет всего 20 тонн. В ДТП были частично разрушены соединительные элементы и поврежден настил. Мост сразу же закрыли как для машин, так и для пешеходов.