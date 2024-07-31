На мосту через реку Лена восстановили движение в Иркутской области

Движение восстановили по автомобильному наплавному мосту через реку Лена в Жигаловском районе у села Тутура. Чинить конструкцию пришлось из-за повреждений, которые нанес большегруз. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Напомним, что 28 июля 2024 года проезжую часть моста проломил большегруз, который весил более 70 тонн и перевозил дробильную установку. Притом, что максимальный вес, который могла выдержать конструкция, составляет всего 20 тонн. В ДТП были частично разрушены соединительные элементы и поврежден настил. Мост сразу же закрыли как для машин, так и для пешеходов.
— Сразу после ДТП был установлен контакт с компанией-собственником техники. Она в полном объеме возместит стоимость работ по восстановлению моста, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Движение транспорта полностью восстановили, но отныне нагрузка на мост не должна превышать 10 тонн.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во всех районах Иркутска продолжают косить траву.