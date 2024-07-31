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Стало известно, что Селин Дион выступала на открытии Олимпиады-2024 бесплатно

Певица Селин Дион и другие артисты, выступавшие на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, не получили гонорара. До этого в прессе писали, что звезда якобы заработает два миллиона долларов.

Источник: Звук

Певица Селин Дион и другие артисты, выступавшие на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, не получили гонорара. До этого в прессе писали, что звезда якобы заработает два миллиона долларов.

«Вопреки сообщениям некоторых СМИ, артисты церемонии открытия Игр в Париже не получат гонорара за выступление, — рассказали Page Six в Олимпийском комитете. — Их решение выступить на таких условиях отражает их желание стать частью исторического события для Франции и мира спорта».

Тем не менее, по словам инсайдера, организация взяла на себя все расходы на «техническое производство и выступления».

Открытие Олимпиады состоялось 26 июля. Дион исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l'amour с высоты Эйфелевой башни. Мероприятие ознаменовало первое за четыре года появление канадской артистки на сцене: ранее она отменила концерты из-за борьбы с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности. На открытии также выступила Леди Гага.