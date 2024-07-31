Губернатор анонсировал ремонт Дома офицеров в центре Воронежа

— Там хорошие помещения, в которых можно разместить и стрелковые тренажеры, и все, что необходимо для такого объекта. Параллельно мы будем прорабатывать все наполнение здания. Работы предстоит много. Но, уверен, нам помогут коллеги из Военно-воздушной академии, — подытожил губернатор.