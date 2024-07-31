Губернатор анонсировал ремонт Дома офицеров в центре Воронежа

Губернатор Александр Гусев 31 июля посетил знаменитый Дом офицеров на проспекте Революции в Воронеже. Здание, которому почти 150 лет, является объектом исторического и культурного наследия. Оно носит сейчас название «Мариинская гимназия». О его дальнейшей судьбе глава региона рассказал в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор лично осмотрел помещения — коворкинг, зрительный зал, зал филармонии, ресурсный центр. Здание было построено еще в 1875 году. Сначала в нем находилась женская гимназия, затем — советская трудовая школа, Дом Красной армии, а в последние годы располагался Дом молодежи.
Ранее власти приняли решение перенести областной Дом молодежи в административное здание на улице Плехановской. А затем совместно с военным ведомством перепрофилировать часть «Мариинской гимназии» в Центр допризывной подготовки.
Александр Гусев в ходе визита дал ряд поручений профильным чиновникам.
— Сначала мы проанализируем все ограничения, которые существуют в связи со статусом объекта культурного наследия. Также начнем готовить проект ремонта фасада — составлять смету и проводить все необходимые процедуры для предстоящих работ, — пояснил он.
По итогу осмотра было принято решение организовать Центр допризывной подготовки в правом крыле здания.
— Там хорошие помещения, в которых можно разместить и стрелковые тренажеры, и все, что необходимо для такого объекта. Параллельно мы будем прорабатывать все наполнение здания. Работы предстоит много. Но, уверен, нам помогут коллеги из Военно-воздушной академии, — подытожил губернатор.