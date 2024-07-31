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Скандал в театре оперы и балета прокомментировали в Минкультуры

В Министерстве культуры и информации прокомментировали скандал в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая. Несколько сотрудниц учреждения заявили, что их уволили из-за внешности, передаёт BaigeNews.kz.

«Ситуация с сотрудниками связана с реорганизацией структуры театра, проведённой в рамках действующего законодательства. Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Театр обеспечит все компенсационные выплаты», — заявили в ведомстве.

Министерство культуры и информации РК проведёт служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже.