Скандал в театре оперы и балета прокомментировали в Минкультуры

«Ситуация с сотрудниками связана с реорганизацией структуры театра, проведённой в рамках действующего законодательства. Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Театр обеспечит все компенсационные выплаты», — заявили в ведомстве.