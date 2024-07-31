В Самарскую область придут гроза и град 1 августа

В Самарской области местных жителей предупредили об очередном дождливом дне. Непогода накроет регион в первый день августа, сообщают в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15−18 м/с, возможен град, — отмечают синоптики.
Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Днем от +20 до +25 градусов. Специалисты МЧС рекомендуют горожанам не выходить из зданий во время непогоды. Если ветер застанет вас на улице, не стоит прятаться у стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями. Жителям частных домов стоит убрать вещи со двора и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.