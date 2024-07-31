В Алматы разыскивают должников по штрафам

По информации полиции, должников выявляют с помощью автоматизированной системы «Қорғау». До полного погашения имеющейся задолженности они водворяются на специализированную штрафстоянку.
С начала отработки, 22 июля 2024 года, на штрафстоянку водворено 22 автомобиля с общим долгом за штрафы, налоги и алименты в размере свыше 19 млн тенге.
«Еще 66 водителей погасили свою задолженность на сумму более 13 млн тенге», — уточнил начальник административной практики УАП ДП Алматы Елнур Кудретбаев.
Полиция призывает горожан к ответственности, соблюдению правил дорожного движения и своевременной оплате штрафов за правонарушения.
Штрафовать за несвоевременную оплату проезда на платных трассах хотят в Казахстане.