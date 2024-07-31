Кафе задымилось в Модном квартале Иркутска

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в одном из кафе посетители увидели дым. После этого сами быстро эвакуировались. В необходимые спецслужбы обратились с данной проблемой. К счастью, работниками не было обнаружено никакого пожара, лишь небольшая задымленность помещения.