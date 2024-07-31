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Кафе задымилось в Модном квартале Иркутска

На место выехало около пяти пожарных машин.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 31 июля 2024 года очевидцами были замечено около пяти пожарных машин в районе Модного квартала в Иркутске. Также на месте находилось множество работников МЧС и пожарных. Но никакого огня никто из прохожих не увидел.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в одном из кафе посетители увидели дым. После этого сами быстро эвакуировались. В необходимые спецслужбы обратились с данной проблемой. К счастью, работниками не было обнаружено никакого пожара, лишь небольшая задымленность помещения.

Большое количество прибывших машин связано с популярностью района и большим скоплением людей, особенно в вечернее время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники придумали новую обманную схему. Так, жители Приангарья рассказали, что аферисты попытались получить доступ к порталу госуслуг.