Кафе задымилось в Модном квартале Иркутска

Вечером 31 июля 2024 года очевидцами были замечено около пяти пожарных машин в районе Модного квартала в Иркутске. Также на месте находилось множество работников МЧС и пожарных. Но никакого огня никто из прохожих не увидел.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в одном из кафе посетители увидели дым. После этого сами быстро эвакуировались. В необходимые спецслужбы обратились с данной проблемой. К счастью, работниками не было обнаружено никакого пожара, лишь небольшая задымленность помещения.
Большое количество прибывших машин связано с популярностью района и большим скоплением людей, особенно в вечернее время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники придумали новую обманную схему. Так, жители Приангарья рассказали, что аферисты попытались получить доступ к порталу госуслуг.