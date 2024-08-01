Каникулы в школе в 2024—2025 учебном году: точные даты, когда дети будут отдыхать

Именно родители — главный пример для своих детей. Если взрослые проводят свободное время дома, то и их сыновья и дочери, скорее всего, будут сидеть перед телевизором или играть на компьютере. Это касается, кстати, и гаджетов. Взрослые должны начинать с себя. Можно придумать, как отдохнуть всей семьей. Например, зимой можно отправиться вместе на каток или снежные горки, летом — на пляж, осенью — за грибами, весной — на прогулку в парк. Можно и просто сходить в кино или кафе. Главное — с искренней радостью проводить время вне дома, чтобы показать детям, как интересен и разнообразен мир.