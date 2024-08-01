Каникулы в школе в 2024—2025 учебном году: точные даты, когда дети будут отдыхать

Детям и их родителям важно знать даты каникул в школах. Это позволит семьям, в которых растут школьники, заранее спланировать поездки. Кроме того, детям будет легче учиться (а педагогам — работать), если они будут точно знать, когда смогут отдохнуть. Расскажем, когда пройдут каникулы в школах в 2024—2025 учебном году.
Расписание осенних каникул
Значение осенних каникул очень велико для детей. Чаще всего школьникам тяжело возвращаться к учебе после лета, поэтому перезагрузка ученикам просто необходима. Небольшого отдыха от занятий ждут и педагоги, к тому же чаще всего они выходят на работу не 1-го сентября, а в августе.
Для учащихся по триместрам
Некоторые школы работают по триместрам. В них каникулы бывают промежуточными и основными.
Промежуточные осенние каникулы в школе для учащихся по триместрам запланированы на
Даты основных осенних каникул: с 18 ноября 2024 года (понедельник) по 24 ноября 2024 года (воскресенье). Школьники будут наслаждаться отдыхом семь дней.
Для учащихся по четвертям
Осенние каникулы в школе в 2024 году для тех, кто грызет гранит науки по четвертям, запланированы на 28 октября-3 ноября. Дети будут отдыхать от занятий семь дней, с понедельника по воскресенье.
Расписание зимних каникул
Эти каникулы любят многие дети и учителя. На зимний перерыв в учебе приходятся и Новый год, и январские праздники с покатушками, прогулками, салатами и прочими удовольствиями. Расскажем, по какому графику будут отдыхать дети в школах зимой.
Для учащихся по триместрам
Даты промежуточных зимних каникул для школ, работающих по триместрам: с 30 декабря 2024 года (понедельник) по 8 января 2025 года (среда). Ученики будут отдыхать 10 дней.
Основные зимние каникулы в школе придутся на такие даты: с 17 февраля 2025 года (понедельник) по 23 февраля 2025 года (воскресенье). Дети смогут наслаждаться свободой от уроков семь дней.
Для учащихся по четвертям
Зимние каникулы при четвертной системе пройдут с 30 декабря 2024 года (понедельник) по 12 января 2025 года (воскресенье). Это 14 дней.
Дополнительные февральские каникулы у первоклассников: с 17 февраля 2025 года (понедельник) по 23 февраля 2025 года (воскресенье). Таким образом, отдых малышей продлится семь дней.
Расписание весенних каникул
Весенний перерыв также необходим школьникам и учителям. Это связано с тем, что после зимы организм детей и взрослых может сильно страдать от авитаминоза. Расскажем, когда будут весенние каникулы в школе 2025.
Н3: Для учащихся по триместрам
Весенние каникулы в школе для тех, кто учится по триместрам, охватят период с 1 по 7 апреля 2025 года. Ребята будут отдыхать семь дней, с понедельника по воскресенье.
Для учащихся по четвертям
Весенние каникулы для тех, кто учится по четвертям, продлятся тоже семь дней. Даты — с 24 марта по 30 марта 2025 года (с понедельника по воскресенье).
Расписание летних каникул
Это самые долгие и долгожданные каникулы как для ребят, так и для учителей. Такой отдых для многих — целая отдельная жизнь, и нередко дети и взрослые заранее что-то планируют на лето.
Для учащихся по триместрам
Летние каникулы в школе 2025 для учащихся по четвертям пройдет с 25 мая (вторник) по 31 августа 2025 года (пятница). Продолжительность составит 99 дней.
Для учащихся по четвертям
Летние каникулы для школ, работающих по четвертям, тоже пройдут с 25 мая по 31 августа 2025 года.
Отметим, даты каникул могут сдвигаться в зависимости от региона или конкретной школы. Уточнить график можно в учреждении или на его сайте. Обычно стараются сделать так, чтобы каникулы стартовали в понедельник.
Дополнительные выходные для школьников в 2024—2025 году (таблица)
Каникулы в школе 2024 2025 дополняются — на радость детей и взрослых — днями отдыха в честь государственных праздников. В следующем учебном году учеников и педагогов ждут пять дополнительных выходных.
|4 ноября 2024 года, понедельник
|День народного единства
|24 февраля 2025 года, понедельник
|Выходной в связи с 23 февраля (23 февраля выпадает на воскресенье, и дополнительный выходной переносится на понедельник 24 февраля)
|1−2 мая, четверг и пятница (3−4 мая — классические выходные)
|День Весны и Труда
|9 мая, пятница (10−11 мая — обычные выходные)
|День Победы
Полезные советы для родителей и учеников: как провести время на школьных каникулах (список)
Каникулы — возможность отдохнуть и набраться сил перед учебой. Зачастую им радуются и дети, и их родители. Однако взрослые не всегда могут провести время с сыном или дочкой из-за работы. Впрочем, и дети далеко не всегда хотят отдыхать с родителями. Провести каникулы с интересом могут помочь следующие советы.
1. Не сидите слишком много в гаджетах
Современные дети часто «залипают» в смартфонах и других гаджетах. Использовать их школьникам не мешает даже учеба, что уж говорить о каникулах. Во время них можно отсыпаться и не нужно ежедневно делать уроки, поэтому некоторые дети могут сидеть в телефоне практически целыми днями. Однако не стоит тратить каникулы (особенно летние) на Интернет. Прежде всего нужно ограничивать использование гаджетов по вечерам. Дело в том, что это сокращает продолжительность сна и приводит к его нарушению у подростков.
Лучше побольше времени проводить на свежем воздухе, гулять в парках, заниматься активными видами спорта и прочее. По возможности можно отправиться в поход. Благодаря активности и природе школьник хорошо отдохнет, перезагрузится и наберется сил для учебы.
2. Познавайте мир вместе
Каникулы также можно посвятить новому хобби, мастер-классам и выставкам. Если ребенок давно хотел чему-то научиться, самое время сделать это сейчас. В теплое время года можно также посетить концерты под открытым небом.
3. Будьте примером для ваших детей
Именно родители — главный пример для своих детей. Если взрослые проводят свободное время дома, то и их сыновья и дочери, скорее всего, будут сидеть перед телевизором или играть на компьютере. Это касается, кстати, и гаджетов. Взрослые должны начинать с себя. Можно придумать, как отдохнуть всей семьей. Например, зимой можно отправиться вместе на каток или снежные горки, летом — на пляж, осенью — за грибами, весной — на прогулку в парк. Можно и просто сходить в кино или кафе. Главное — с искренней радостью проводить время вне дома, чтобы показать детям, как интересен и разнообразен мир.
4. Дайте ребенку больше самостоятельности и доверяйте ему
Маленькие школьники чаще всего проводят каникулы с родителями. Их досуг можно разнообразить с помощью поездок к родственникам. У подростков же возможностей намного больше. Летом они могут отправиться, например, в лагерь. Плюс дальних поездок — школьник побывает в других регионах и познакомится со множеством сверстников. Выбирая место для отдыха, родители должны учитывать интересы подростка. При этом он должен быть самостоятельным и ответственным, готовым к поездке.
Кроме того, взрослые школьники могут летом подработать. Так они получат бесценный опыт, научатся ценить деньги и что-то купить. В целом эксперты советуют сделать летнее расписание ребенка как можно более разнообразным.
5. Проводите каникулы с пользой
Не стоит забывать и о заданиях, которые были даны на каникулы. Поначалу пусть ребенок хорошо отдохнет и выспится, а потом постепенно внедряет в свою жизнь учебу. При этом можно найти альтернативу скучным учебникам — например, сейчас в Интернете можно найти много познавательных роликов.
6. Научить планировать
Также нужно научить ребенка планировать свое время. Например, можно составить план занятий вместе со школьником в начале каникул. Также стоит расспросить ребенка, чем бы ему хотелось заняться во время отдыха. Тогда семья сразу определит все даты для поездок или прогулок. В то же время нужно попросить ребенка самостоятельно решить, когда он будет заниматься, читать, ходить к репетитору, если это необходимо. Стоит помнить, что заставлять ребенка заниматься на каникулах вредно и бесполезно.
7. Соблюдайте рамки
Стоит договориться в начале каникул, когда ребенок должен возвращаться домой. Это будет зависеть от его возраста и отношений с родителями. Если школьник всегда сдерживает обещания, иногда можно разрешить вернуться домой чуть позже. Если же ребенок всегда сильно увлекается и забывает о времени, лучше соблюдать четкий график.
8. Домашние игры
С маленькими школьниками можно поиграть во что-нибудь дома. Например, есть игра «Пират». Нужно попросить ребенка спрятать в квартире игрушку и нарисовать подробную карту местности с обозначением места, где спрятана игрушка. А потом по карте искать ее.
9. Уделяйте ребенку время
Если не получается видеться со школьником днем, нужно посвятить ему вечер. Можно составить план каникул хотя бы на вечернее время, чтобы ребенок понимал, что о нем думают. Это будет его радовать.
Автор: Айгуль Сабитова