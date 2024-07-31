URA.RU: в Москве нашли клинику, в которой хранится биоматериал Дурова

«Трое детей? А может быть сразу СТО? Из одной далекой страны? А может сразу из ДВЕНАДЦАТИ? Ах да, кстати, забыли сказать, это такая забота о человечестве, такая социальная значимость, такое напоминание про важность донорства спермы, и никакой не антикризисный пиар. И отдельная небольшая насмешка: сперма еще есть в одной из клиник и кому-то из женщин еще может повезти забеременеть от миллиардера, гения, филантропа. В конце должен быть смайлик — ;) — ну или хотя бы “хе-хе”», — написала Собчак (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).