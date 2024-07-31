Какие фильмы выходят в кино и в сети в августе 2024 года

Представленная на Берлинале-2024 драма шведско-грузинского режиссера Левана Акина, автора картины «А потом мы танцевали». В его новой ленте рассказывается о бывшей учительнице, которая отправляется из Грузии в Турцию — в компании брата одного из своих учеников. Она ищет свою племянницу, он — свою мать.