Несанкционированную свалку мусора разобрали в Иркутской области

В Тунгусском муниципального образовании в поселке Мота-Бодары Черемховского района на землях, примыкающих к лесному фонду, обнаружили несанкционированную свалку мусора, которая состояла из твердых коммунальных отходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.