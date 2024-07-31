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Несанкционированную свалку мусора разобрали в Иркутской области

Там было 0,7 гектаров различных отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Тунгусском муниципального образовании в поселке Мота-Бодары Черемховского района на землях, примыкающих к лесному фонду, обнаружили несанкционированную свалку мусора, которая состояла из твердых коммунальных отходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Чтобы устранить нарушение закона, прокуратура внесла представление главе Тунгусского МО.

— Несанкционированная свалка отходов объемом 0,7 га ликвидирована, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На территории области находится более десятка незаконных свалок. Например, Байкале за 2024 год расчистили 30 территорий. В Ольхонском районе одно из мусорок состояла из металлических конструкций, емкостей и грузовой техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что второго августа, в день ВДВ, с 10:30 до 12:00 движение транспорта перекроют на некоторых улицах центральной части Иркутска.