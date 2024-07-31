Трое мужчин ушли добровольцами на СВО в Братске

Три жителя Братского района добровольно отправятся на СВО. Проводить мужчин пришли друзья, родные, представители администрации Братска и специалисты пункта отбора на военную службу по контракту города Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— Провожаю зятя. Переживаем, конечно, за него. Но его решение — идти защищать Родину, семью, город, всех нас мы поддерживаем. Будем ждать, любить, верить в победу. Я горжусь своим зятем, — рассказывает одна из провожавших.
Согласно традиции, добровольцам передали вещмешки с надписью «Братск», в которых находится все необходимое. А семьям мужчин будет оказана социальная поддержка от государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске в три новые пятиэтажки переселят 361 человека, которые до этого проживали в аварийных домах.