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Сильный ливень повалил деревья и затопил перекрестки в Челябинске

Более всего пострадал северо-западный район города.

Источник: Агентство «Москва»

Сильный дождь с градом обрушился на несколько районов Челябинска. По сообщениям из соцсетей, наибольшее количество осадков и порывистого ветра пришлось на Северо-Запад, менее всего пострадали жители Советского и Ленинского районов.

Челябинцы описывают значительные повреждения от дождя. Так, стихия вырвала с корнем дерево во дворе домов 57 и 59 по Комсомольскому проспекту. Многие перекрестки залило так, что автомобили передвигаются по ним, как по рекам.

Предсказуемо из-за стихии возникли автомобильные пробки.

Южноуральцы пишут и о деревьях, упавших на машины, и о сорванных покрытиях с крыш домов, и о потоках дождевой воды, льющихся с потолков частных домов.

На улице Северо-Крымская молодые люди переходят дорогу по пояс в воде.

О приближающейся непогоде челябинцев предупреждали синопики. По их прогнозам, непогода на Южном Урале задержится.

По сообщению пресс-службы МЧС по региону, серьезных последствий непогода не нанесла. Большинство обращений горожан поступает в связи с перебоями в подаче электричества.