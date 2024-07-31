Сильный ливень повалил деревья и затопил перекрестки в Челябинске

Сильный дождь с градом обрушился на несколько районов Челябинска. По сообщениям из соцсетей, наибольшее количество осадков и порывистого ветра пришлось на Северо-Запад, менее всего пострадали жители Советского и Ленинского районов.
Челябинцы описывают значительные повреждения от дождя. Так, стихия вырвала с корнем дерево во дворе домов 57 и 59 по Комсомольскому проспекту. Многие перекрестки залило так, что автомобили передвигаются по ним, как по рекам.
Предсказуемо из-за стихии возникли автомобильные пробки.
Южноуральцы пишут и о деревьях, упавших на машины, и о сорванных покрытиях с крыш домов, и о потоках дождевой воды, льющихся с потолков частных домов.
На улице Северо-Крымская молодые люди переходят дорогу по пояс в воде.
О приближающейся непогоде челябинцев предупреждали синопики. По их прогнозам, непогода на Южном Урале задержится.
По сообщению пресс-службы МЧС по региону, серьезных последствий непогода не нанесла. Большинство обращений горожан поступает в связи с перебоями в подаче электричества.