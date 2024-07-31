Астанчане под видом покупателей угнали авто в Акмолинской области

«По показаниям потерпевшей, в этот день двое мужчин пришли к ней как покупатели и осмотрели машину. После попросили разрешения прокатиться по двору. Однако скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Для установления и задержания подозреваемых лиц сотрудниками полиции был объявлен план “Перехват”, оперативно информация о преступлении была передана всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации».