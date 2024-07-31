Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 15 областях РК

Днем 1 августа в горных районах Алматинской области, сутки 2 августа на юге, в горных районах области временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 1 — 2 августа днем сохранится сильная жара 35−37 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.