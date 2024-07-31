Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 15 областях РК

В Астане 1 августа днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматы 1 — 2 августа днем ожидается сильная жара 35−36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
1 августа днем на юге области Абай сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.
Утром и днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на западе, севере, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на западе, днем на западе, востоке области порывы 15−18 м/с. Днем на юге, юго-востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.
Днем 1 августа в горных районах Алматинской области, сутки 2 августа на юге, в горных районах области временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−38 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 1 — 2 августа днем сохранится сильная жара 35−37 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
1 августа ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, западе Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
1 августа днем, 2 августа сутки в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 1 — 2 августа ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. 1 — 2 августа днем на северо-западе области ожидается сильная жара 41 градусов. 1 — 2 августа на большей части области ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 2 августа днем ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. 1 — 2 августа днем ожидается сильная жара 38 градусов. 1 — 2 августа ожидается высокая пожарная опасность.
1 — 3 августа днем на большей части области Жетысу сохранится сильная жара 35−38 градусов. 1 — 3 августа на большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 1 — 3 августа днем сохранится сильная жара 36−38 градусов.
1 августа ночью на востоке, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе области порывы 15−20 м/с.
1 августа в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области ожидается, на большей части области сохранится высокая пожарная опасность.
1 августа утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем на востоке области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40−41 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 августа днем ожидается сильная жара 40−41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 августа ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
1 августа днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35−37 градусов. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35 градусов.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с.