Последние новости к вечеру 31 июля 2024 года

Агентство Mehr сообщило, что красный флаг с надписью «О, мстители Хусейна» водрузили на мечеть Джамкаран в Куме, символизируя месть за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль, который отказался комментировать сообщения о смерти Хании.