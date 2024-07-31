Последние новости к вечеру 31 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 июля 2024 года.
Путин подписал указ об увеличении до 400 тысяч рублей выплаты участникам СВО
Путин удвоил выплаты участникам СВО, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря, до 400 тыс. рублей. В Москве выплаты увеличены до 1,9 млн, в Ростовской области — до 1,2 млн рублей.
США приостановили выделение помощи Грузии
США приостановили финансовую помощь Грузии почти на 100 млн долларов из-за «антидемократических действий» правительства Грузии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Агентство Mehr сообщило, что красный флаг с надписью «О, мстители Хусейна» водрузили на мечеть Джамкаран в Куме, символизируя месть за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. ХАМАС и Иран обвиняют Израиль, который отказался комментировать сообщения о смерти Хании.
Сбербанк повысит стоимость уведомлений по картам
Сбербанк повысит стоимость СМС-уведомлений по дебетовым картам с 1 августа с 70 до 99 ₽. Для кредитных и премиальных карт, а также подписчиков «СберПрайм Старт» уведомления останутся бесплатными, для социального сегмента — 40 ₽.
Льготную ипотеку для IT-специалистов продлили до 2030 года
Льготная ипотека для IT-специалистов в РФ продлена до 2030 года. С августа предельная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита — 9 млн рублей. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.