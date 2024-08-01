Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов поручил составить график вывоза мусора в Феодосии

По его словам, качество уборки в Приморском оставляет желать лучшего.

Источник: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил составить график вывоза мусора в Феодосии. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов посетил пгт Приморский. Там глава Крыма осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, центральные улицы, а также частный сектор. Он подчеркнул, что качество уборки в Приморском оставляет желать лучшего. Дело в том, что строительный мусор и обрезанный сухостой вывозятся нерегулярно.

«Дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства РК вместе с администрацией наладить график вывоза мусора, который должен производиться чаще одного раза в неделю», — написал Аксенов.