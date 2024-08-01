Глава Крыма Сергей Аксенов поручил составить график вывоза мусора в Феодосии. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Аксенов посетил пгт Приморский. Там глава Крыма осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, центральные улицы, а также частный сектор. Он подчеркнул, что качество уборки в Приморском оставляет желать лучшего. Дело в том, что строительный мусор и обрезанный сухостой вывозятся нерегулярно.
«Дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства РК вместе с администрацией наладить график вывоза мусора, который должен производиться чаще одного раза в неделю», — написал Аксенов.