Аксенов поручил составить график вывоза мусора в Феодосии

Аксенов посетил пгт Приморский. Там глава Крыма осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, центральные улицы, а также частный сектор. Он подчеркнул, что качество уборки в Приморском оставляет желать лучшего. Дело в том, что строительный мусор и обрезанный сухостой вывозятся нерегулярно.