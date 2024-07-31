Thomas Mraz, Kedr Livanskiy и Хмыров выступят на фестивале Moscow Music School

«Фестиваль Московской школы музыки — это не просто концерт, а музыкальная лаборатория и еще — прекрасная возможность поймать новых любимых артистов на самом подлете к известности. На фестивале талант встречается с опытом, а классика сливается с современностью. Все участники уже хорошо знают, как зажечь публику, и все еще горят желанием удивлять. На Moscow Music School Festival 2024 можно услышать, как звучит будущее российской музыки, и найти “своих” артистов», — отметил куратор программы «Музыкальный продюсер» в Moscow Music School Анатолий Айс.