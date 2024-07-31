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Еще одну партию аптечек собрали для бойцов СВО в Иркутске

В этот раз передадут 45 индивидуальных аптечек.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутска собрали очередную партию индивидуальных аптечек для бойцов, находящихся на СВО. За год было отправлено более 600 таких комплектов. Иркутяне сами шьют сумки, производят перевязочные пакеты и жгуты. Все медикаменты приобретаются за деньги, которые переводят местные жители. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Сперва мы начали производить эвакуационные комплекты, позволяющие выносить раненых с поля боя. Со временем мы обзавелись большим ассортиментом продукции, расширили направления. К волонтерской деятельности присоединились уже более тысячи человек, — прокомментировал руководитель общественной организации «Золотые руки ангела».Евгений Идрисов.

Волонтеры начали свою работу в марте 2022 года. Они изготавливают маскировочные сети, термобелье, носилки и многое другое. Также в зону СВО отправляют военную технику. Всего было собрано более 200 тонн гуманитарного груза.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130 квартале Иркутска задымилось кафе.