Еще одну партию аптечек собрали для бойцов СВО в Иркутске

Жители Иркутска собрали очередную партию индивидуальных аптечек для бойцов, находящихся на СВО. За год было отправлено более 600 таких комплектов. Иркутяне сами шьют сумки, производят перевязочные пакеты и жгуты. Все медикаменты приобретаются за деньги, которые переводят местные жители. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Сперва мы начали производить эвакуационные комплекты, позволяющие выносить раненых с поля боя. Со временем мы обзавелись большим ассортиментом продукции, расширили направления. К волонтерской деятельности присоединились уже более тысячи человек, — прокомментировал руководитель общественной организации «Золотые руки ангела».Евгений Идрисов.
Волонтеры начали свою работу в марте 2022 года. Они изготавливают маскировочные сети, термобелье, носилки и многое другое. Также в зону СВО отправляют военную технику. Всего было собрано более 200 тонн гуманитарного груза.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130 квартале Иркутска задымилось кафе.