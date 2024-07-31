Еще одну партию аптечек собрали для бойцов СВО в Иркутске

Жители Иркутска собрали очередную партию индивидуальных аптечек для бойцов, находящихся на СВО. За год было отправлено более 600 таких комплектов. Иркутяне сами шьют сумки, производят перевязочные пакеты и жгуты. Все медикаменты приобретаются за деньги, которые переводят местные жители. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.