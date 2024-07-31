Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 1 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 1 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— 3-я Арзамасская, 28, 30; пр. Победы, 163 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Комсомольский пр., 50−56 (чет.); Молодогвардейцев, 26, 26-А, 30, 32 — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Шлюзовая, 1−19; 3-я Осташковская, 1−8; Гродненская, 1−19, 2−16; Куйбышева, 60−78; 1-я Херсонская, 1−15, 2−64; 2-я Херсонская, 1-А-7, 4−14 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— 60 лет Октября, 18; Павелецкая, 20; Приборостроителей, 1-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— п. Новосинеглазово: Новая, 1 — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 1 (подъезд 6), 3 (подъезды 1, 2), 4 (подъезд 1); Шарова, 30 (подъезды 1, 2), 36-А (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Российская, 149; Труда, 34 — с 09.00 до 11.00;
— Российская, 163; Труда, 17, 19, 21; СНТ «Родничок» — с 08.00 до 18.00;
— п. Шершни: Пролетарская, 1−12; Совхозная, 6-а, 83; Трактовая, 4−8, 26; Рабоче-Колхозная, 2−57; Колючевая, 2−26; Ун. Набережная, 116 — с 08.00 до 17.00;
— п. Шершни: Ленина, 23−50; Садовая, 8−19; Северная, 15−39 — с 13.00 до 18.00 ч.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 1 августа, с 08:30 до 18:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Труда и 3-го Интернационала.
Будьте внимательны и осторожны!