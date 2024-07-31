Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 1 августа

— Российская, 149; Труда, 34 — с 09.00 до 11.00;

— Российская, 163; Труда, 17, 19, 21; СНТ «Родничок» — с 08.00 до 18.00;

— п. Шершни: Пролетарская, 1−12; Совхозная, 6-а, 83; Трактовая, 4−8, 26; Рабоче-Колхозная, 2−57; Колючевая, 2−26; Ун. Набережная, 116 — с 08.00 до 17.00;

— п. Шершни: Ленина, 23−50; Садовая, 8−19; Северная, 15−39 — с 13.00 до 18.00 ч.