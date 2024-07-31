«Умирают в муках»: что не так с паллиативной помощью в Казахстане

«Каждое областное управление здравоохранения и аким должны позаботиться о пациентах, которые живут на его подведомственной территории. То есть о людях, которые умирают от тяжелых неизлечимых заболеваний. В какой форме может выражаться эта забота? В том, что они построят хосписы, отремонтируют существующие, установят лифт, сантехнику с поручнями для людей с инвалидностью. Вытяжку поставят, потому что запахи ужасные обычно в хосписах стоят, там нужна вентиляция отдельная с каждой палаты. Паллиативная помощь входит в ГОБМП. То, что люди сами платят из своего кармана в частных хосписах, они просто вынуждены это делать. Не то, что у нас плохое качество помощи в государственных хосписах, нет, там персонал делает всё возможное — при существующем низком тарифе заботится о пациентах», — продолжает Гульнар Кунирова.