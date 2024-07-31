Брюс Дикинсон представил клип Resurrection Men

«Это видео — моя благодарность всем, кто приходил посмотреть на нас на фестивалях, в клубах, театрах и на аренах. Кто сказал, что поклонникам метала не понравится терменвокс, бонго и серферские гитары в стиле Дика Дейла? Моим, конечно, нравится!» — отметил исполнитель.