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В Керчи запретили лов рыбы в двух реках

Администрация Керчи запретила ловить рыбу в реках Мелек-Чесме и Джарджава.

Источник: администрация Керчи

На территории Керчи запретили вылов рыбы в реках Мелек-Чесме и Джарджава, а также в зоне отдыха у Сморжевского пляжа. Администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор в своем Tg-канале просит рыбаков не добывать там свой улов. Такая рыба не пригодна для употребления.

«В результате эпидмониторинга окружающей среды в городе Керчи, филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе” обнаружил несоответствие нормам СанПиН 3.3686−21 “Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней” в трех пробах воды», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в начале июля в Феодосии закрыли пляжи в связи с утечкой сточных вод в море. Тогда причиной послужила авария на коллекторе. После его ремонта городские пляжи снова открыты.