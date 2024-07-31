В Керчи запретили лов рыбы в двух реках

На территории Керчи запретили вылов рыбы в реках Мелек-Чесме и Джарджава, а также в зоне отдыха у Сморжевского пляжа. Администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор в своем Tg-канале просит рыбаков не добывать там свой улов. Такая рыба не пригодна для употребления.