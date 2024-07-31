В Керчи запретили лов рыбы в двух реках

На территории Керчи запретили вылов рыбы в реках Мелек-Чесме и Джарджава, а также в зоне отдыха у Сморжевского пляжа. Администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор в своем Tg-канале просит рыбаков не добывать там свой улов. Такая рыба не пригодна для употребления.
«В результате эпидмониторинга окружающей среды в городе Керчи, филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе” обнаружил несоответствие нормам СанПиН 3.3686−21 “Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней” в трех пробах воды», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в начале июля в Феодосии закрыли пляжи в связи с утечкой сточных вод в море. Тогда причиной послужила авария на коллекторе. После его ремонта городские пляжи снова открыты.