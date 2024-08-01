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С 1 августа ул. Пролетарская в Калининграде станет полностью двусторонней

Власти ждут снижения числа пробок.

Источник: мэрия Калининграда

C 1 августа двустороннее движение откроют на участке Пролетарской от перекрестка с улицей Озерова до Черняховского. Там уже расширили проезжую часть, установили дорожные знаки, разделительные столбики, нанесли разметку. Таким образом, Пролетарская станет двусторонней на всем протяжении.

— Математические расчеты показали, что дорожная ситуация в этом районе должна улучшиться, — отмечают в пресс-службе мэрии. — Особенно в часы пик с сентября по май — для расчетов брали именно эти исходные данные.

Администрация просит водителей быть внимательными.