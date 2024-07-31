Появилась карта точек в центре Петербурга, где с 1 августа обяжут парковать самокаты

Эпопея с нашествием электросамокатов в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах официально завершается. С 1 августа вступит в силу запрет о парковке двухколесных «лошадок» на территории этих районов. С одной стороны, пешеходы перестанут спотыкаться на тротуарах о транспорт, с другой — как же теперь передвигаться по четырем районам, если права на парковку больше нет?
Поблажку самокатам все же сделали. Главный центр управления парковками опубликовал карту с новыми точками для их финальных остановок, все они сосредоточились на окраинах районов. На Васильевском острове — за Наличной улицей, минуя всю историческую часть. На Петроградской стороне — на нескольких участках Петроградской, Песочной и Аптекарской набережных. Еще одна — вблизи «СКА Арены». В Центральном и Адмиралтейском районах россыпь точек пришлась на участок между Витебским и Балтийским вокзалом, почти все они располагаются на набережной Обводного канала. Всего почти 40 точек.
Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в комментарии SPB.KP.RU пояснил, что новую систему еще будут корректировать.
— С 1 августа начнем смотреть, как это все работает. Уверен, что это приведет к устранению большого количества проблем, связанных с самокатами, и не повлияет существенно на использование самоката именно как транспорта, — отметил чиновник.
Также Ваньчков пояснил, как быть тем двухколесным наездникам, которым необходимо сделать остановку на пути от одной разрешенной точки к другой. Не пролетишь ведь кометой через весь район — и в кафе нужно зайти, и в магазин… И остановить самокат в запретной зоне тоже нельзя! Неужели с ним будут поступать как с автомобилем — эвакуировать?
— Думаю, что время, за которое вы завершите свои дела, не будет таким длительным, чтобы самокат успели эвакуировать. В первую очередь, за время простоя ваша аренда попросту не закончится. За время простоя придется платить. Невозможность завершения парковки и подразумевает, что вы не сможете оставить самокат, — добавил Дмитрий Ваньчков.