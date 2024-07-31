Появилась карта точек в центре Петербурга, где с 1 августа обяжут парковать самокаты

Поблажку самокатам все же сделали. Главный центр управления парковками опубликовал карту с новыми точками для их финальных остановок, все они сосредоточились на окраинах районов. На Васильевском острове — за Наличной улицей, минуя всю историческую часть. На Петроградской стороне — на нескольких участках Петроградской, Песочной и Аптекарской набережных. Еще одна — вблизи «СКА Арены». В Центральном и Адмиралтейском районах россыпь точек пришлась на участок между Витебским и Балтийским вокзалом, почти все они располагаются на набережной Обводного канала. Всего почти 40 точек.