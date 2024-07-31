Фуникулер в Нижегородском кремле откроют в третьем квартале 2024 года

Долгожданное открытие фуникулера в Нижегородском кремле планируется в третьем квартале 2024 года. Строительство и монтаж объекта были завершены в конце июня. Теперь фуникулер должен получить заключение о соответствии требованиям проекта и пройти экспертизу промышленной безопасности.
— От сроков прохождения проверок и получения необходимой разрешительной документации будет зависеть и дата открытия фуникулера, — сообщают в управлении делами правительства Нижегородской области.
Напомним, фуникулер от церкви Ионна Предтечи на Скобе до Нижегородского кремля ходил еще в ХIХ веке. В 1926 году надобность в нем отпала, и про него забыли на долгие годы.
Вновь о фуникулере заговорили в 2019 году. Инициатором строительства стало правительство Нижегородской области. Средства на реализацию объекта также поступали из областного бюджета. Открыть фуникулер планировали в 2021 году.
Но без трудностей не обошлось. Инженерные изыскания показали, что на участке между Тайницкой и Ивановской башнями Нижегородского кремля выявлены оползневоопасные процессы. Было решено провести дополнительные геологические изыскания, в связи с чем сроки разработки и реализации проекта сдвинулись.
Строительство фуникулера началось весной 2021 года. Сначала рабочие выполнили противоаварийные работы. Вслед за этим было закуплено оборудование для фуникулера и проведены строительно-монтажные работы.
Пуск фуникулера неоднократно переносили. Это было связано с увеличением цены и объема работ после прохождения экспертизы, подорожанием строительных материалов, дефицитом комплектующих, а также проведением дополнительных исследований из-за схода старого грунта на склоне кремля.
Но уже в ноябре прошлого года фуникулер заработал в тестовом режиме.
— Это уникальный объект — такого в России нигде нет, — рассказывал ранее экс-управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. — Каждая из станций будет иметь разное назначение. Площадь верхней станции составит 687 квадратных метров. В одном из ее залов сделан стеклянный пол, а внизу — остатки этой водонапорной башни, которую бережно строители сохранили.
В декабре 2023 года готовность фуникулера оценивалась на 99 процентов. Тогда строительство фуникулера оценивалось в 1,4 млрд рублей. Однако точная стоимость реализации объекта станет известна после того, как документы пройдут экспертизу.