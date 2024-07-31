Кадыров жестко высказался по отношению к тем, кто хочет запретить хиджаб

«Мы против паранджи, которая закрывает все лицо. Но те, кто говорят, чтобы женщины не надевали хиджаб, — это враги ислама», — сказал Кадыров.
При этом он высказался еще более жестко по отношению к тем, кто с таким предложением обратится к его дочери.
«Если кто-то скажет моей дочери снять хиджаб, я его сразу убью, расстреляю его, кто бы это ни был. Это мой личный враг, враг ислама», — заявил глава Чечни.
Ранее французская бегунья Соункамба Силла сообщила, что ее не допустили к церемонии открытия Олимпиады в Париже из-за ношения хиджаба. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный инцидент «вопиющим актом сегрегации».