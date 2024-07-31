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Кадыров жестко высказался по отношению к тем, кто хочет запретить хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против ношения женщинами одежды, закрывающей лицо. При этом тех, кто призывает женщин не носить хиджаб, запретить его, он назвал врагами ислама.

Источник: РИА "Новости"

«Мы против паранджи, которая закрывает все лицо. Но те, кто говорят, чтобы женщины не надевали хиджаб, — это враги ислама», — сказал Кадыров.

При этом он высказался еще более жестко по отношению к тем, кто с таким предложением обратится к его дочери.

«Если кто-то скажет моей дочери снять хиджаб, я его сразу убью, расстреляю его, кто бы это ни был. Это мой личный враг, враг ислама», — заявил глава Чечни.

Ранее французская бегунья Соункамба Силла сообщила, что ее не допустили к церемонии открытия Олимпиады в Париже из-за ношения хиджаба. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный инцидент «вопиющим актом сегрегации».

Кадыров Рамзан
религии