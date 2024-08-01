Контроль за «наливайками» в Калининградской области хотят ужесточить к осени

Могут измениться и требования к размеру залов «наливаек». Сейчас они должны составлять минимум 50 квадратных метров. Чиновники считают, что площадь нужно увеличить до 100 «квадратов». Ранее бизнес выступил против этого, однако сейчас власти хотят «повторно вернуться к этому вопросу».