Контроль за «наливайками» в Калининградской области хотят ужесточить к осени

Деятельность «наливаек» в Калининградской области ужесточат с 1 сентября. Об этом заявили на оперативном совещании правительства региона.
С 1 сентября министерство приступит к массовым проверкам «наливаек». При нарушении законов деятельность точек, где продают алкоголь на розлив, будут прекращать через суд или приостанавливать лицензии.
За первый квартал 2024 года уже выявили нарушения на восьми объектах. Иски были переданы в суд, две лицензии аннулировали.
Продажа пива лицензии не требует, поэтому это особый уровень ответственности, отметила на совещании министр регионального контроля области Елена Серая. Бары не могут быть расположены рядом с социальными объектами, работать после часу ночи.
Могут измениться и требования к размеру залов «наливаек». Сейчас они должны составлять минимум 50 квадратных метров. Чиновники считают, что площадь нужно увеличить до 100 «квадратов». Ранее бизнес выступил против этого, однако сейчас власти хотят «повторно вернуться к этому вопросу».
Кроме того, теперь информация о времени продажи пива отправляется в систему «Честный знак». Это тоже поможет контролировать деятельность «наливаек». «Мы получили возможность отслеживать торговые точки на предмет соблюдения ими законодательства».
Дистанционная продажа и доставка алкоголя, как отметила Елена Серая, тоже встречается в Калининградской области. В то же время это запрещено законом. В правительстве пообещали направлять информацию о подробных нарушениях в Росалкогольрегулирование и в МВД.