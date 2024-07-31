Депутат Красов объяснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Одна из авторов законопроекта, депутат Нина Останина на заседании Госдумы заявила, что он должен стать «работой над ошибками». По ее словам, закон о мобилизации 1997 года, в соответствии с которым многодетной признается семья с четырьмя и более детей, не соответствует современным реалиям. Она напомнила, что в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин издал указ о мерах поддержки многодетных семей, по которому под это определение попадают семьи с тремя и более детьми.