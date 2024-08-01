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Запад Омска засыпает цементной пылью

Жители винят в происходящем местный завод.

Источник: Om1.ru

31 июля в паблике «Омск.Live» появился пост, автор которого жалуется на странные выбросы. Они, по словам омича, напоминают цементную пыль, из-за которой трудно дышать. Кроме того, на приложенном фото видно, как эта пыль покрывает какую-то поверхность (судя по всему, автомобильное стекло).

Ответственность за выбросы несёт «завод по адресу ул. 22 Декабря, 100». Этот адрес с разными литерами принадлежит нескольким зданиям в промзоне, однако о каком именно предприятии сообщает омич, неизвестно. Согласно данным Викимапии, по соседству расположен бетонный завод, однако работает ли он — неизвестно.

Ранее на восточной окраине Омска произошло печальное событие, которое также увеличило количество вредных веществ в воздухе: там сгорел склад.

экология