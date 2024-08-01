Запад Омска засыпает цементной пылью

31 июля в паблике «Омск.Live» появился пост, автор которого жалуется на странные выбросы. Они, по словам омича, напоминают цементную пыль, из-за которой трудно дышать. Кроме того, на приложенном фото видно, как эта пыль покрывает какую-то поверхность (судя по всему, автомобильное стекло).