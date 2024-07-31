Какие сериалы выходят в августе 2024 года

Аниме по вселенной научно-фантастической франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор». В центре сюжета — ученый Малкольм Ли, разрабатывающий нейросеть «Кокоро» — японский ответ «Скайнету». В 1997 году Ли сталкивается с двумя гостями из 2022-го: киборгом-убийцей, который должен его уничтожить, и солдаткой Эико, которая должна его спасти, а также предотвратить запуск «Кокоро». Терминатора озвучил Тимоти Олифант, другие герои шоу говорят голосами Андре Холланда, Сонои Мидзуно, Розарио Доусон и Энн Дауд.