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В Ростове в четверг 1 августа будет солнечно и жарко

Такой прогноз дают донские синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°

Днём столбики термометров остановятся на отметке +30 градусов. По данным Ростовского гидрометцентра, завтра в донской столице дождя не будет. Днём подует западный ветер со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. К ночи похолодает до +18ºС. Ветер юго-западный 3 м/с. Давление составит 750 мм рт. столба.

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с.

Температура воздуха в ночь на четверг составит +16…21°С, по северу до +11°С, днём +25…30°С, в южных районах до +34°.