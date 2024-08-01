В Ростове в четверг 1 августа будет солнечно и жарко

Днём столбики термометров остановятся на отметке +30 градусов. По данным Ростовского гидрометцентра, завтра в донской столице дождя не будет. Днём подует западный ветер со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. К ночи похолодает до +18ºС. Ветер юго-западный 3 м/с. Давление составит 750 мм рт. столба.
В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с.
Температура воздуха в ночь на четверг составит +16…21°С, по северу до +11°С, днём +25…30°С, в южных районах до +34°.