Против экс-советника мэра Сочи завели дело о взятках за места на кладбище

Бывшего советника мэра Сочи Романа Пищура заподозрили в создании «ритуальной ОПГ». По версии следствия, он вместе с шестью сообщниками за взятки предоставлял места на кладбище — стоимость одного места варьировалась от 200 тыс. до 3 млн рублей. При обысках у Пищура и других фигурантов обнаружили более 15 млн рублей. В администрации города заверили, что мужчина не работает у них с мая.