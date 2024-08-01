Семьям будет проще получить единое пособие, а деньги из банка-банкрота вернут быстрее

Но есть нюанс. Как напомнили «РГ» в минтруде, единое пособие назначается не раз и до 17-летия ребенка. Эта мера поддержки действует год, а затем родители, если их среднедушевые доходы все еще меньше регионального прожиточного минимума, должны подавать заявления на продление пособия. И вот если родитель подает заявление на получение пособия в новом регионе (не в том, где жил до этого и получал пособие), то Социальный фонд сопоставит несколько факторов.