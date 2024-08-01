Семьям будет проще получить единое пособие, а деньги из банка-банкрота вернут быстрее

Получить единое пособие станет проще. С 5 августа вступают в силу изменения в правилах назначения единого пособия для детей до 17 лет и беременных женщин. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации без представления заявителем документа, который подтверждал бы адрес места жительства. Но это правило будет действовать только в том случае, если пособие раньше уже назначалось.
Сначала проверка будет проводиться по каналам межведомственного взаимодействия. Если сведений нет, можно будет лично предоставить документы для подтверждения адреса.
Но есть нюанс. Как напомнили «РГ» в минтруде, единое пособие назначается не раз и до 17-летия ребенка. Эта мера поддержки действует год, а затем родители, если их среднедушевые доходы все еще меньше регионального прожиточного минимума, должны подавать заявления на продление пособия. И вот если родитель подает заявление на получение пособия в новом регионе (не в том, где жил до этого и получал пособие), то Социальный фонд сопоставит несколько факторов.
Например, Соцфонд может проверить, работает ли заявитель или его супруг в регионе, где платят за услуги ЖКХ, назначены ли им другие выплаты, есть ли уход за ребенком-инвалидом и т.д. Помимо этого, у заявителя могут запросить договор аренды жилья в регионе или справку о посещении ребенком детского сада или школы в этом регионе.
Если никаких подтверждающих сведений о нахождении и работе в новом регионе семья предоставить не сможет, то в назначении пособия откажут.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, члена общественного совета минтруда Сергея Рыбальченко, в регионах столкнулись с проблемой. Размер пособия привязан к региональному прожиточному минимуму, поэтому некоторые родители прописывают детей там, где этот показатель выше. Но при этом сами семьи там не живут, не работают и не платят налоги.